يد مصر ترفع كأس إفريقيا وتبلغ أولمبياد طوكيو "2020" والسيسي يهنئ

أحرز منتخب مصر لقب بطل كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، على حساب نظيره التونسي إثر فوزه عليه (27-23)، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، في قصر الرياضة بمدينة رادس التونسية.

وضرب منتخب "الفراعنة" عصفورين بحجر واحد، فقد توج باللقب القاري، وتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب المصري وأبطال منتخب مصر بكرة اليد، بحصولهم على كأس إفريقيا، والتأهل لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد أداء بطولي وروح القوة والعزيمة لتحقيق الانتصار.

المصدر: وكالات