رونالدو يحطم رقم الأسطورة مولر

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، ليصبح خامس هداف في تاريخ الساحرة المستديرة.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن رونالدو وصل إلى هدفه رقم 737، ليتجاوز بفارق هدفين أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر، الذي لعب أخر موسم له في عام 1981 مع فريق فورت لودرديل سترايكرز الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن أهداف رونالدو الـ737 سجلها في 1029 مباراة خاضها بأعلى المستويات، ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

ويتطلع "الدون" في المستقبل المنظور للحاق بالأسطورة الهنغاري فيرينس بوشكاش صاحب الـ746 هدفا، ومن ثم بأساطير الساحرة المستديرة الآخرين من البرازيلي بيليه (767 هدفا) ومواطنه روماريو صاحب المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 772 هدفا، إلى جوزيف بيكان، الذي دافع عن ألوان منتخبي النمسا وتشيكوسلوفاكيا، ويملك الرقم القياسي برصيد 805 أهداف.

واستعرضت "ديلي ميل" قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم، وهم:

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1- جوزيف بيكان (النمسا وتشيكوسلوفاكيا)، برصيد 805

2- روماريو (البرازيل)، برصيد 772

3- بيليه (البرازيل)، برصيد 767

4- فيرينس بوشكاش (هنغاريا)، برصيد 746

5- كريستيانو رونالدو (البرتغالي)، برصيد 737

6- غيرد مولر (ألمانيا)، برصيد 735

7- ليونيل ميسي (الأرجنتين)، برصيد 717

8- فرينيك دينيك (هنغاريا)، برصيد 576

9- أوي سيلر (ألمانيا)، برصيد 575

10- توليو مارافيلا (البرازيل)، برصيد 575 هدفا أيضا.

المصدر: وكالات