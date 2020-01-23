ساري: عليكم أن تشكروا والدة رونالدو

رفض المدير الفني لفريق يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، ماوريتسيو ساري، قبول الثناء على الأداء الرائع للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغزارة أهدافه في المباريات الأخيرة.

ونقل موقع "Rai Sport" عن ساري قوله: "لا يمكنني قبول الثناء على المستوى الحالي لرونالدو، يجب أن تشيدوا بوالدته على هذا الإنسان".

وتألق رونالدو بشكل لافت في الفترة الأخيرة، بعد بداية متعثرة في الموسم، وساهم يوم أمس في تأهل "اليوفي" إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا، على حساب ضيفه روما (3-1) بتسجيله الهدف الأول لفريقه، وهو السابع للنجم البرتغالي في آخر أربع مباريات.

وينفرد يوفنتوس، حامل اللقب، بصدارة الدوري "الكالتشيو" برصيد 51 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط على وصيفه إنتر ميلان.

وسيخوض يوفنتوس مباراة صعبة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة القادمة الـ21، ولكن ضد مضيفه نابولي، فريق ماوريتسيو ساري سابقا.

المصدر: وكالات