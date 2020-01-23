بالفيديو.. هدف رائع بقدم رونالدو

دق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس المسمار الأول في نعش خروج فريق روما من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بهدف رائع بعد مجهود فردي.

وافتتح رونالدو "صاروخ ماديرا" التسجيل "لليوفي" في الدقيقة 26 عندما تلقى كرة من الجهة اليسرى وانطلق بسرعة كبيرة ليتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان في الزاوية اليمنى البعيدة. ومن ثم سجل يوفنتوس هدفين آخرين مقابل هدف لفريق العاصمة روما.

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وأحرز رونالدو بذلك هدفه السابع في آخر أربع مباريات، منها 6 أهداف في الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، الذي ينفرد يوفنتوس بصدارته برصيد 51 نقطة، ويحتل النجم البرتغالي مركز الوصافة في قائمة الهدافين برصيد 16 هدفا بفارق 7 أهداف خلف المتصدر شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

المصدر: وكالات