الاتحاد الفرنسي يمدد عقد المدرب ديشامب حتى مونديال قطر

مدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس، عقد مدرب منتخبه الأول ديدييه ديشان حتى مونديال قطر 2022 حيث سيحاول "الديوك" الدفاع عن لقبهم.

وذكرت الوكالة، أن ديشان (51 عاما) الذي استلم مهامه في صيف 2012 وينتهي عقده بعد كأس أوروبا 2020، سيتم إعلان قرار تمديد عقده في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بحضوره إلى جانب رئيس الاتحاد نويل لوغريت الذي تولى منصبه منذ 2011.

Didier Deschamps va prolonger son contrat ce mardi. Le sélectionneur de l'équipe de France signera un contrat s'étirant au moins jusqu'à la coupe du monde 2022 https://t.co/oTCNVXXCb9pic.twitter.com/E4dA8hEKm0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 10, 2019

وأشار لوغريت في أكثر من مناسبة أن تمديد عقد ديشان سينظر فيه بعد ضمان التأهل إلى كأس أوروبا 2020.

وضمنت فرنسا تأهلها إلى المسابقة القارية في نوفمبر الماضي. ووقعت في مجموعة نارية تضم ألمانيا، والبرتغال حاملة اللقب، بالإضافة إلى منتخب متأهل من الملحق (سيحدد لاحقا).

وفي غضون أشهر قليلة سيصبح ديشان الأكثر تعميرا مع المنتخب الفرنسي منذ ميشال هيدالغو، الذي أشرف على "الديوك" لثمانية أعوام وستة أشهر بين يناير 1976 ويونيو 1984.

وكان ديشان قد قاد المنتخب الفرنسي إلى لقبه المونديالي الأول في 1998 كلاعب وسط، ثم الثاني في روسيا 2018 كمدرب.

المصدر: أ ف ب