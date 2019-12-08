شاهد.. هدف سواريز العالمي "بالكعب" في شباك ريال مايوركا

سجل النجم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني هدفا رائعا في المباراة التي تغلب فيها فريقه على ضيفه ريال مايوركا 5-2 ضمن الجولة الـ16 من "الليغا" أمس السبت.

وشهدت الدقيقة 43 من عمر المباراة، تسجيل سواريز هدفا بكعب القدم بطريقة مذهلة بعد عدد من التمريرات الرائعة التي قام بها الفريق الكتالوني، قبل انتهاء الكرة في شباك الفريق الضيف.

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وسجل أهداف برشلونة الأربعة الأخرى، الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق والفرنسي أنطوان غريزمان، فيما سجل هدفي ريال مايوركا الكرواتي آنتي بوديمير في الدقيقتين 35 و64.

ونال هدف سواريز الرائع إعجاب عشاق كرة القدم حول العالم وأجمعت الكثير من التعليقات أنه سيكون مرشحا لجائزة بوشكاش المقدمة من الفيفا كل عام كأجمل هدف.

المصدر: sportbox