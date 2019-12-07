شاهد.. ميسي يقود برشلونة لاستعادة الصدارة بخماسية في شباك ريال مايوركا

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه ريال مايوركا 5-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 17 و41 و83، فيما تكفل بالهدفين الآخرين لبرشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة السابعة والأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

وسجل هدفي ريال مايوركا الكرواتي آنتي بوديمير في الدقيقتين 35 و64.

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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة واستعاد الصدارة من ريال مدريد الوصيف الذي يشاركه بعدد النقاط ويتأخر بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sportbox