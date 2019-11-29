أمريكية تبكي بحرقة على الهواء مباشرة بسبب مباراة الرجاء والترجي.. والنهاية سعيدة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشجعة أمريكية عاشقة لنادي الرجاء المغربي، وهي تبكي بحرقة لعدم حصولها على تذكرة لحضور مباراة فريقها المفضل أمام الترجي التونسي.

وظهرت المشجعة في الفيديو المباشر،(قبل يوم من المباراة) وهي تذرف الدموع وتناشد أي شخص قادر على مساعدتها في تحقيق حلمها بمتابعة مباراة الرجاء من مدرجات الملعب، كونها لم تتمكن من حجز تذكرتها عبر الموقع الإلكتروني، ونفاذ كل التذاكر الخاصة بالموقعة المغربية -التونسية.

وذكرت تقارير إعلامية مغربية، أن إدارة الرجاء، تواصلت مع الفتاة، ووفرت لها تذكرة لحضور المباراة المقررة غدا السبت على أرضية ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي