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الإمارات تفوز على اليمن في "خليجي 24".. فيديو

الرياضة

الإمارات تفوز على اليمن في
@uaefa_ae
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استهل المنتخب الإماراتي مشواره في النسخة الـ 24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، اليوم الثلاثاء، بفوز سهل على نظيره اليمني بثلاثة أهداف من دون رد.

وأحرز المهاجم الإماراتي علي مبخوت أهداف "الأبيض" الثلاثة "هاتريك"، في الدقائق (21 و38 و55)، من عمر المباراة التي جرت على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في العاصمة القطرية الدوحة.

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واعتلى منتخب الإمارات قائمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره العراقي الذي تغلب بدوره على منتخب قطر (2-1)، في المباراة الافتتاحية للبطولة، في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: وكالات 

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