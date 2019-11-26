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العراق يهزم قطر في افتتاح "خليجي 24".. فيديو

الرياضة

العراق يهزم قطر في افتتاح
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أسقط المنتخب العراقي نظيره القطري (2-1)، في عقر داره، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة الدوحة.

ويدين منتخب "أسود الرافدين" بالفضل في انتصاره للاعبه، محمد قاسم ماجد، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (18 و27).

بينما سجل القطري، عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله، هدف "العنابي" الوحيد، في الدقيقة 49 من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد خليفة الدولي.

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المصدر: "@alkasschannel" 

  

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