احتفالات عارمة في ساحة التحرير بفوز العراق على قطر
RT
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شهدت ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، احتفالات كبيرة، اليوم الثلاثاء، عقب فوز العراق على قطر (2-1)، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.
وتحولت الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد إلى احتفالات عارمة، بعد فوز منتخب "أسود الرافدين" على نظيره "العنابي" القطري بهدفين مقابل هدف واحد، في عقر داره، على استاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة.
RT
المصدر: RT
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