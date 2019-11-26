شاهد.. أول هدف في "خليجي 24"
سجل لاعب المنتخب العراقي، محمد قاسم ماجد، أول أهداف النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وذلك في مرمى "العنابي" خلال المباراة الافتتاحية اليوم الثلاثاء.
وأحرز محمد قاسم ماجد باكورة أهداف منتخب بلاده والبطولة، في الدقيقة الـ 18، وضاعف اللاعب نفسه النتيجة بعد تسع دقائق.
فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 1 - 0 على #منتخبنا_الوطني في الدقيقة 18 عبر محمد قاسم في افتتاح #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/ERtlohPudZ— قنوات الكاس (@alkasschannel) 26 ноября 2019 г.
فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 2 - 0 على #منتخبنا_الوطني في الدقيقة 27 عبر محمد قاسم في افتتاح #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/OuFZd6O5nh— قنوات الكاس (@alkasschannel) 26 ноября 2019 г.
المصدر: "@alkasschannel"