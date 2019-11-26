 
مباشر

شاهد.. أول هدف في "خليجي 24"

الرياضة

شاهد.. أول هدف في
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/msi0

سجل لاعب المنتخب العراقي، محمد قاسم ماجد، أول أهداف النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وذلك في مرمى "العنابي" خلال المباراة الافتتاحية اليوم الثلاثاء.

وأحرز محمد قاسم ماجد باكورة أهداف منتخب بلاده والبطولة، في الدقيقة الـ 18، وضاعف اللاعب نفسه النتيجة بعد تسع دقائق.

 

إقرأ المزيد
"خليجي 24".. التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية
إقرأ المزيد
العراق يهزم قطر في افتتاح
العراق يهزم قطر في افتتاح "خليجي 24".. فيديو

المصدر: "@alkasschannel" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"رد الجميل لتونس".. مدارس فلسطينية ترفع العلم التونسي وتردد نشيدها الوطني