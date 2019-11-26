شاهد.. أول هدف في "خليجي 24"

سجل لاعب المنتخب العراقي، محمد قاسم ماجد، أول أهداف النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وذلك في مرمى "العنابي" خلال المباراة الافتتاحية اليوم الثلاثاء.

وأحرز محمد قاسم ماجد باكورة أهداف منتخب بلاده والبطولة، في الدقيقة الـ 18، وضاعف اللاعب نفسه النتيجة بعد تسع دقائق.

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المصدر: "@alkasschannel"