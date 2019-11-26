"خليجي 24".. التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية

ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" في قطر، حيث ستستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

وستبدأ المباراة الافتتاحية للبطولة في تمام الساعة (19:30) بتوقيت الدوحة، وستجمع منتخبي قطر والعراق، على استاد خليفة الدولي.

واختار الإسباني فليكس سانشيز باس، المدير الفني لمنتخب قطر، التشكيلة الأساسية التالية "للعنابي" لمواجهة نظيره العراقي:

في المقابل، لم يواجه السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني لمنتخب العراق، أي صعوبة في اختيار التشكيلة الأساسية، كونه سيبدأ البطولة بـ12 لاعبا فقط، بينهم حارسان للمرمى، وبالتالي كان على المدرب فقط الإبقاء على حارس للمرمى على دكة البدلاء.

المصدر: "@AGCFF"