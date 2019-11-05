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كاسياس يعود للتدريب بعد تجاوز أزمته القلبية

الرياضة

كاسياس يعود للتدريب بعد تجاوز أزمته القلبية
Reuters Andrew Boyers
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عاد حارس المرمى الدولي الإسباني السابق، إيكر كاسياس، حامي عرين فريق بورتو البرتغالي، إلى التدريبات للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بأزمة قلبية في مايو الماضي.

وكشف كاسياس عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أنه عاد للتدريب بعد عدة شهور من الغياب، بنشره صورة لحذائه، وأرفقها بعبارة: "6 أشهر و3 أيام"، مشيرا إلى إمكانية عودته للمشاركة مع الفريق في المباريات، بعد غياب لأكثر من 6 أشهر عن الملاعب.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد قام الحارس السابق لريال مدريد بتمارين خفيفة بمفرده بين 20 و25 دقيقة.

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وتعرض كاسياس البالغ 38 عاما في الأول من مايو الماضي، لأزمة قلبية خلال تدريباته مع فريق بورتو ونقل على إثرها للمستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية طارئة، تكللت بالنجاح، لمعالجة انسداد في شرايين القلب.

المصدر: وكالات

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