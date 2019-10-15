في مباراة محجوبة.. كوريا الشمالية تفرض التعادل على جارتها الجنوبية

فرض منتخب كوريا الشمالية التعادل السلبي على ضيفه جاره الجنوبي في مباراة جمعتهما اليوم، في إطار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وتواجه منتخبا البلدين اللذين يتواجدان عمليا في حالة حرب، على ملعب "كيم إيل سونغ" في مباراة غير منقولة، دون جماهير كورية جنوبية أو حضور إعلامي أجنبي.

FT: PRK 🇰🇵 0 - 0 🇰🇷 KOR



The historic match in Pyongyang ends in a stalemate with both nations earn a point apiece in the #AsianQualifiers Group H clash! pic.twitter.com/rty73Xg377 — AFC (@theafcdotcom) October 15, 2019

المباراة التي وصفت بـ"إحدى أكثر المباريات المنتظرة"، كانت الطريقة الوحيدة لمتابعة مجرياتها من خلال التعليق المباشر المقتصر على التبديلات على موقعي الاتحادين الدولي والآسيوي الإلكترونيين.

وكانت هذه أول مباراة تنافسية تقام في بيونغ يانغ بين الجارتين.

وبهذا التعادل، واصلت الكوريتان تصدر المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط لكل منهما من ثلاث مباريات مع أفضلية للجنوبية بفارق الأهداف.

المصدر: وكالات