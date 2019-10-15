 
مباشر

في مباراة محجوبة.. كوريا الشمالية تفرض التعادل على جارتها الجنوبية

الرياضة

في مباراة محجوبة.. كوريا الشمالية تفرض التعادل على جارتها الجنوبية
AFP Jung Yeon-je
في مباراة محجوبة.. كوريا الشمالية تفرض التعادل على جارتها الجنوبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mjfs

فرض منتخب كوريا الشمالية التعادل السلبي على ضيفه جاره الجنوبي في مباراة جمعتهما اليوم، في إطار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وتواجه منتخبا البلدين اللذين يتواجدان عمليا في حالة حرب، على ملعب "كيم إيل سونغ" في مباراة غير منقولة، دون جماهير كورية جنوبية أو حضور إعلامي أجنبي.

المباراة التي وصفت بـ"إحدى أكثر المباريات المنتظرة"، كانت الطريقة الوحيدة لمتابعة مجرياتها من خلال التعليق المباشر المقتصر على التبديلات على موقعي الاتحادين الدولي والآسيوي الإلكترونيين.

وكانت هذه أول مباراة تنافسية تقام في بيونغ يانغ بين الجارتين.

وبهذا التعادل، واصلت الكوريتان تصدر المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط لكل منهما من ثلاث مباريات مع أفضلية للجنوبية بفارق الأهداف.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل يجمع عمران خان السعودية وإيران على طاولة واحدة؟