حارس مرمى سان مارينو يضرب بقوانين كرة القدم عرض الحائط (فيديو)

شهدت مباراة منتخب اسكتلندا وضيفه سان مارينو التي أقيمت أمس، واحدة من أطرف اللقطات وأغربها في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وخلال المباراة، ظهر حارس مرمى سان مارينو، ألدو سيمونشيني، وهو يستقبل الكرة على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يرفعها بكل هدوء بقدمه اليسرى، ليمسكها بيده خارج المنطقة، في لقطة طريفة وغريبة في آن واحد.

وأثارت اللقطة علامات استفهام كبيرة، حول فهم حارس سان مورينو لقوانين كرة القدم، والتي تمنع على الحراس مسك الكرة أولمسها بأيديهم خارج منطقة الجزاء.

ومباشرة بعد هذا المشهد، أطلق الحكم صافرته معلنا عن خطأ لمصلحة اسكتلندا.

وانتهت المباراة التي تدخل ضمن منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، بفوز اسكتلندا بستة أهداف دون رد.

وتحتل اسكتلندا المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، بينما يحتل سان مارينو المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وكان منتخبا بلجيكا وروسيا قد انتزع مبكرا بطاقة التأهل عن هذه المجموعة.

المصدر: eurosport.ru