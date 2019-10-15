أول تعليق لرونالدو على تسجيله 700 هدف واقترابه من تحقيق إنجازين تاريخيين (فيديو)

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بتسجيله الهدف رقم 700 في مسيرته، وذلك خلال المباراة التي جمعت أمس منتخب بلاده بمضيفه أوكرانيا، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

ونشر رونالدو عبر حسابه في "فيسبوك" فيديو استعرض فيه بعض من أهدافه الـ700، التي سجلها في قوام 4 أندية مختلفة (سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ويوفنتوس)، ومنتخب البرتغال، وأرفق الفيديو بالتعليق التالي: "فخور بتسجيل الهدف رقم 700 في مسيرتي.. أود أن أشارك هذه اللحظة مع كل أولئك الذين ساعدوني في تحقيق هذا الإنجاز".

وتابع "الدون" مبديا تحسره على خسارة منتخب بلده أمام أوكرانيا أمس 1-2: "اليوم (أمس) لم نحقق النتيجة التي كنا نصبوا إليها، ولكن معا سنحجز بطاقة التأهل" إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وعزز رونالدو بهدفه في شباك أوكرانيا، مكانته كهداف للقرن الـ21، متفوقا على كافة اللاعبين، بمن فيهم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، الذي سجل 672 هدفا في مسيرته حتى الآن.

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ويحتل رونالدو المرتبة السادسة في قائمة الهدافين التاريخيين على مر العصور، خلف كل من النمساوي جوزيف بيكان (805 أهداف)، والبرازيلي روماريو (772 هدفا)، ومواطنه بيليه (767 هدفا)، والمجري بوشكاش (746 هدفا)، والألماني جيرد مولر (735 هدفا).

⚽ Most goals in football history:



🇦🇹 Josef Bican - 805

🇧🇷 Pele - 779

🇧🇷 Romario - 748

🇭🇺 Puskas - 709

🇩🇪 Gerd Muller - 701

🇵🇹 @Cristiano Ronaldo - 700



👑 An elite club. pic.twitter.com/yoHoWtGEFT — SPORF (@Sporf) October 14, 2019

وبات رونالدو قريبا أيضا من كسر الرقم القياسي للاعب منتخب إيران علي دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكافة منتخبات العالم (109 أهدف)، حيث وصل "الدون" للهدف رقم 95 مع منتخب البرتغال.

المصدر: RT + @Sporf