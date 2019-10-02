دوري الأبطال.. نتائج مباريات يوم الأربعاء

شهدت الملاعب الأوروبية، يوم الأربعاء، إقامة 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أبرز نتائجها فوز برشلونة على ضيفه إنتر ميلان.

وأسفرت مباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة الثانية لـ "التشامبيونز ليغ" عن النتائج التالية:

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المجموعة الخامسة

- جينك البلجيكي - نابولي (إيطاليا) – (0-0)

- ليفربول الإنجليزي - ريد بول سالزبورغ (النمسا) – (4-3)

المجموعة السادسة (F)

- برشلونة (إسبانيا) - إنتر ميلان (إيطاليا) – (2-1)

- سلافيا براغ (التشيك) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – (0-2)

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المجموعة السابعة

- لايبزيغ (ألمانيا) - ليون (فرنسا) – (0-2)

- زينيت بطرسبورغ (روسيا) - بنفيكا (البرتغال) – (3-1)

المجموعة الثامنة

- فالنسيا (إسبانيا) - أياكس أمستردام (هولندا) – (0-3)

- ليل (فرنسا) - تشيلسي (إنجلترا) – (1-2).

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المصدر: RT