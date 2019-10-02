برشلونة يرد الصاع صاعين لإنتر ميلان.. (فيديو)

حول فريق برشلونة تأخره بهدف أمام ضيفه إنتر ميلان إلى فوز (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ".

وفاجأ الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية.

ورد المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، بهدف التعادل للفريق الكتالوني، في الدقيقة 58، بتسديدة رائعة "عالطاير" من خارج منطقة الجزاء، في الزاوية اليمنى البعيدة.

وعاد "العضاض" لويس سواريز واقتنص هدف الفوز "للبلوغرانا، بإحرازه الهدف الشخصي الثاني له ولأصحاب الأرض، في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "كامب نو".

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ورفع فريق برشلونة رصيده، بعد هذا الفوز الأول له في الموسم الجديد لدوري الأبطال، إلى أربع نقاط، وصعد إلى المركز الثاني في قائمة المجموعة السادسة (F)، بفارق الأهداف خلف المتصدر بوروسيا دورتموند الألماني، الذي تغلب بدوره على مضيفه سلافيا براغ التشيكي (2-0)، في عقر داره، في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند نقطة واحدة فقط، وتراجع إلى المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: RT