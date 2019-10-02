برشلونة يواجه إنتر ميلان بكامل نجومه.. التشكيلة الأساسية

تبدأ في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش اليوم الأربعاء، المباراة المرتقبة بين برشلونة وضيفه إنتر ميلان، في الجولة الثانية ضمن دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ".

ووضع المدير الفني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة الفريق الإيطالي "أفاعي" ميلانو:

بينما اختار المدير الفني لفريق إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه العملاق الكتالوني:

يذكر أن فريق برشلونة نجا من الهزيمة في مستهل مشواره ضمن الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا، أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (0-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الماضي.

كما نجا إنتر ميلان من الهزيمة، في عقر داره، أمام ضيفه المتواضع سلافيا براغ التشيكي (1-1) في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما في اليوم ذاته.

المصدر: "twitter/@FCBarcelona/@Inter"