صلاح ينقذ ليفربول من "ريمونتادا" قوية لريد بول النمساوي

حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي(4-3)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ضرب ليفربول بقوة وسجل ثلاثة اهداف متتالية، تناوب على تسجيلها كل من، المهاجم السنغالي ساديو ماني (د. 9)، والظهير الإسكتلندي أندرو روبرتسون (د. 25)، والجناح المصري محمد صلاح (د. 36).

🔴 What a start for Liverpool!



⚽️ 9' Mané

⚽️ 25' Robertson

⚽️ 36' Salah#UCLpic.twitter.com/2KzNs6mYjy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 октября 2019 г.

وقلص اللاعب الكوري الجنوبي، هوانغ هي تشان، الفارق للضيوف بتسجيله الهدف الأول لهم، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول من اللقاء.

⏰ HALF-TIME ⏰



😍 Best game so far?



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وأضاف لاعب خط الوسط الياباني، تاكومي مينامينو، الهدف الثاني للفريق النمساوي، في الدقيقة 56 بتسديدة رائعة "عالطاير" في الزاوية اليسرى.

ومن ثم أدرك المهاجم النرويجي الشاب، إيرلينغ هالاند (19 عاما)، التعادل للضيوف بتسجيله الهدف الثالث لهم، بعد مضي ساعة كاملة من البداية.

وعاد الفرعون محمد صلاح واقتنص هدف الفوز "للريدز" بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه، في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

وحصد ليفربول أول ثلاث نقاط له، في الموسم الجديد "للتشامبيونز ليغ"، وتقدم إلى المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الخامسة (E)، بفارق الأهداف خلف ريد بول صاحب المركز الثاني.

بينما يتصدر فريق نابولي قائمة المجموعة، برصيد أربع نقاط، بعد تعادله المفاجئ أمام مضيفه جينك البلجيكي من دون أهداف.

المصدر: RT