ليفربول يستضيف ريد بول النمساوي.. التشكيلة الأساسية

كشف مدربا فريقي ليفربول وضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، التشكيلة الأساسية لهما قبل نحو ساعة من خوض المباراة بينهما، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الخامسة (E)، وستبدأ في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، على ملعب "أنفيلد".

واختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه النمساوي:

بينما سيبدأ الأمريكي جيسي مارش، المدير الفني لفريق ريد بول سالزبورغ، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز" حامل اللقب:

المصدر: "twitter/@LFC/@RedBullSalzburg"