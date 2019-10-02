ليفربول يستضيف ريد بول النمساوي.. التشكيلة الأساسية
كشف مدربا فريقي ليفربول وضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، التشكيلة الأساسية لهما قبل نحو ساعة من خوض المباراة بينهما، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.
وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الخامسة (E)، وستبدأ في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، على ملعب "أنفيلد".
واختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه النمساوي:
🔴 TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) 2 октября 2019 г.
The Reds 🆚 FC Salzburg... #UCLhttps://t.co/YtELtHMHbo
بينما سيبدأ الأمريكي جيسي مارش، المدير الفني لفريق ريد بول سالزبورغ، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز" حامل اللقب:
Here is tonight’s team news! #UCL#LFCFCSpic.twitter.com/wXSrrEdQHI— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) 2 октября 2019 г.
المصدر: "twitter/@LFC/@RedBullSalzburg"