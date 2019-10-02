زينيت بطرسبورغ يهزم بنفيكا البرتغالي بدوري الأبطال (فيديو)

حقق زينيت بطرسبورغ فوزا مستحقا على ضيفه بنفيكا البرتغالي (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحملت ثلاثية أصحاب الأرض توقيع كل من، المهاجم أرتيوم دزيوبا (د. 22)، والمدافع البرتغالي روبن دياز (د. 70 خطأ في مرماه)، والمهاجم الإيراني سردار أزمون (د. 78).

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بينما سجل المهاجم الإسباني راؤول دي توماس هدف حفظ ماء الوجه للفريق البرتغالي، قبل خمس دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

وتصدر فريق زينيت بطرسبورغ ترتيب المجموعة السابعة (G)، برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على وصيفه ليون الفرنسي، الذي تغلب بدوره على مضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين، في عقر داره.

بينما مني بنفيكا بالهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع بالتالي في قاع جدول الترتيب من دون نقاط.

المصدر: RT