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ليفربول يحتفي بالهدف الرائع لمحمد صلاح (فيديو)

الرياضة

ليفربول يحتفي بالهدف الرائع لمحمد صلاح (فيديو)
AFP Ben STANSALL
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نشر نادي ليفربول الإنجليزي، لقطات جديدة لما وصفه بـ"الضربة المذهلة" لنجمه المصري محمد صلاح خلال الهجمة التي أسفر عنها الهدف الذي نال جائزة شهر أغسطس في "الريدز".

وتظهر اللقطات هدف صلاح في شباك أرسنال والذي حصل على جائزة الأفضل في ليفربول خلال شهر أغسطس المنصرم.

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كما حصد صلاح أمس جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس الماضي، ضمها إلى خزينة ألقابه الفردية.

وشارك صلاح في 6 مباريات مع ليفربول خلال شهر أغسطس الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وصناعة هدفين لزملائه.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتقدم صلاح قائمة هدافي "الريدز" في "البريميرليغ" هذا الموسم برصيد 3 أهداف، ويليه كل من فيرمينو وماني بهدفين.

المصدر: وكالات

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