"الفرعون" صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول (فيديو)

حصد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس الماضي، ضمها إلى خزينة ألقابه الفردية، بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة أفضل هدف في الشهر ذاته.

3⃣ goals ⚽️

2⃣ assists 🅰️

1⃣ @StanChart Player of the Month award 🏆



A great August for @MoSalah 🙌 — Liverpool FC (@LFC) September 12, 2019

وقال الحساب الرسمي "للريدز" عبر "تويتر": "تهانينا، نقدم لكم أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس" مع صورة لصلاح مع الجائزة.

وتعتبر هذه الجائزة هي الأولى لأفضل لاعب في الشهر، داخل ليفربول خلال الموسم الجديد، حيث شهد انطلاق الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح عقب حصوله على الجائزة: "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات. فزنا في جميع مباريات الشهر الماضي، لذلك نحن بحاجة للتركيز فيما هو قادم ومواصلة الفوز".

“I am happy to win the award, but the most important thing as I’ve said before is winning games.” @MoSalah on being named @StanChart Player of the Month for August 👇 — Liverpool FC (@LFC) September 12, 2019

إقرأ المزيد

وعن هدفه في شباك أرسنال الذي نال جائزة "هدف الشهر"، قال: "هو من أفضل أهدافي مع ليفربول، لا أستطيع قول إنه الأفضل، لكنني أحببته".

وشارك صلاح في 6 مباريات مع ليفربول خلال شهر أغسطس الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وصناعة هدفين لزملائه.

المصدر: وكالات