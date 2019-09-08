ميرور: فريق عربي يتفوق على أعرق الأندية العالمية .. وآخر في قائمة الـ 11 الأوائل

أعدت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرا حول الأندية الأكثر نجاحا في العالم، مستندة إلى إجمالي عدد البطولات التي حققتها في كل الأوقات.

وتربع نادي الأهلي المصري على عرش الصدارة، متفوقا على أندية عريقة في العالم، مثل قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونخ الألماني، الفيصلي الأردني وبنفيكا البرتغالي.

وأشارت ميرور إلى أن الأهلي المعروف باسم "نادي القرن" في كرة القدم الإفريقية، تأسس في عام 1907 وأصبح الفائز الدائم منذ اليوم الأول.

ولفتت إلى أن الأهلي حصل على العديد من البطولات والألقاب التي وصلت إلى 118 بطولة أبرزها 41 لقبا في الدوري المصري الممتاز، و36 لقبا في كأس مصر، و10 ألقاب في كأس السوبر المحلية، وثماني بطولات دوري أبطال إفريقيا، وستة ألقاب في السوبر الإفريقية، وأربعة ألقاب بكأس الكؤوس الإفريقية، إضافة إلى بطولة كأس الكونفدرالية.

واحتل الفيصلي الأردني المركز الحادي عشر، برصيد 74 بطولة، والزمالك المصري المركز الثالث والعشرين برصيد 52 بطولة، في القائمة التي تضمنت 30 ناديا، اكتفى فيها برشلونة بالمرتبة السادسة، برصيد 91 بطولة، وريال مدريد بالمركز السابع، برصيد 90 بطولة.

The 30 most successful football clubs in the world - based on total trophies won https://t.co/2SnT6Nen8Jpic.twitter.com/rGcDddTTbB — Mirror Football (@MirrorFootball) 8 сентября 2019 г.

وفيما يلي قائمة أكثر الأندية نجاحا في العالم:

1- الأهلي المصري (118 بطولة)

2- غلاسكو رينجرز الإسكتلندي (115 بطولة)

3- ناسيونال مونتيفيديو الأوروغوياني (113 بطولة)

4- أتلتيكو بنيارول الأوروغوياني (108 بطولة)

5- سيلتك الإسكتلندي ( 105 بطولة)

6- برشلونة الإسباني (91 بطولة)

7- ريال مدريد الإسباني (90 بطولة)

8- بنفيكا البرتغالي (82 بطولة)

9- أولمبياكوس اليوناني (75 بطولة)

10- بورتو البرتغالي (74 بطولة)

11- الفيصلي الأردني (74 بطولة)

12-مانشستر يونايتد الإنجليزي (71 بطولة)

13- آياكس أمستردام الهولندي (70 بطولة)

14-بايرن ميونخ الالماني (70 بطولة)

15- يوفنتوس الإيطالي (63 بطولة)

16- غلطة سراي التركي (61 بطولة)

17- أندرلخت البلجيكي (60 بطولة)

18- ليفربول الإنجليزي (59 بطولة)

19- ستيوا بوخارست الروماني (58 بطولة)

20- أوليمبيا أسونسيون البارغواياني (57 بطولة)

21- بوكا جونيور الأرجنتيني (55 بطولة)

22- كولو كولو التشيلي (54 بطولة)

23- الزمالك المصري (52 بطولة)

24- غراسهوبر زيوريخ السويسري (49 بطولة)

25- إي سي ميلان الإيطالي (48 بطولة)

26- تسيسكا صوفيا البلغاري (48 بطولة)

27- ريفر بلايت الأرجنتين (48 بطولة)

28- ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي (46 بطولة)

29- فنربختشة التركي (43 بطولة)

30- إنديبندينتي الأرجنتيني (43 بطولة).

المصدر: وكالات