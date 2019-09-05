تصفيات مونديال "قطر 2022".. عمان تقلب الطاولة على الهند (فيديو)
بدأ منتخب سلطنة عمان غمار تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم " قطر 2022"، بفوز خارج أرضه على نظيره الهندي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس.
ويدين الأحمر العماني بالفضل في انتصاره لمهاجمه، المنذر ربيع العلوي، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (83 و90).
فيديو : هدف #عُمان يتعادل 1 - 1 #الهند .. التصفيات الآسيوية المشتركة لـ #كأس_العالم_2022 و #كأس_آسيا_2023pic.twitter.com/HPUhCLngNq— قنوات الكاس (@alkasschannel) 5 сентября 2019 г.
فيديو : هدف #عُمان 2 - 1 #الهند .. التصفيات الآسيوية المشتركة لـ #كأس_العالم_2022 و #كأس_آسيا_2023pic.twitter.com/UNse3XftFw— قنوات الكاس (@alkasschannel) 5 сентября 2019 г.
بينما سجل الهندي، سونيل شيتري، هدف أصحاب الأرض الوحيد، عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.
فيديو : هدف #الهند يتقدم 1 - 0 #عُمان .. التصفيات الآسيوية المشتركة لـ #كأس_العالم_2022 و #كأس_آسيا_2023pic.twitter.com/Mb9zKsxadp— قنوات الكاس (@alkasschannel) 5 сентября 2019 г.
وتصدر منتخب عمان قائمة المجموعة الخامسة (E)، التي تضم أيضا منتخبات، بنغلاديش، قطر، أفغانستان، إضافة إلى الهند.
المصدر: "@OmanFA"