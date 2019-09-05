بدأ منتخب سلطنة عمان غمار تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم " قطر 2022"، بفوز خارج أرضه على نظيره الهندي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس.

ويدين الأحمر العماني بالفضل في انتصاره لمهاجمه، المنذر ربيع العلوي، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (83 و90).

بينما سجل الهندي، سونيل شيتري، هدف أصحاب الأرض الوحيد، عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

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وتصدر منتخب عمان قائمة المجموعة الخامسة (E)، التي تضم أيضا منتخبات، بنغلاديش، قطر، أفغانستان، إضافة إلى الهند.

المصدر: "@OmanFA"