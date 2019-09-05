دك المنتخب القطري شباك ضيفه الأفغاني بستة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخمس، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022، وآسيا 2023.

وأحرز المهاجم القطري الشاب، المعز علي عبد الله، ثلاثية للعنابي "هاتريك"، في الدقائق (4، 10، و51)، بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من زملائه، حسن خالد الهيدوس، عبد الكريم حسن، وبوعلام خوخي، في الدقائق (13، 34، 67) على الترتيب.

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وينافس المنتخب القطري فقط على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، من أجل الدفاع عن اللقب، الذي حققه للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، كونه ضمن مشاركته في نهائيات بطولة كاس العالم 2022، بصفته مستضيف المونديال.

وتصدر العنابي قائمة المجموعة الخامسة (E)، بفارق الأهداف أمام منتخب سلطنة عمان، الذي تغلب بدوره على نظيره الهندي بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات