شاهد.. انطلاقة قوية لـ "الفدائي" الفلسطيني في تصفيات مونديال "قطر 2022"

استهل منتخب فلسطين مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم " قطر 2022"، بفوز ثمين على نظيره الأوزبكستاني (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس.

وحملت ثنائية "الفدائي" توقيع كل من اللاعبين، عدي الدباغ، وإسلام البطران، في الدقيقتين (60 و84) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت بينهما على ملعب "فيصل الحسيني"، في مدينة القدس.

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وحصد منتخب فلسطين بذلك نقاط اللقاء الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الرابعة (D)، بفارق نقطتين أمام منتخبي اليمن وسنغافورة، اللذين تعادلا فيما بينهما (1-1)، بينما لم يبدأ الأخضر السعودي بعد غمار التصفيات، ضمن منافسات هذه المجموعة أيضا.

وتتأهل المنتخبات التي تحتل المركز الأول في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى نهائيات كأس آسيا 2023، الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

بينما تنتقل المنتخبات الـ 24 الأخرى إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في النهائيات، والتي ستقام في الصين 2023.

المصدر: وكالات