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لبنان يسقط أمام كوريا الشمالية.. في ظل تعتيم إعلامي

الرياضة

لبنان يسقط أمام كوريا الشمالية.. في ظل تعتيم إعلامي
منتخب لبنان - صورة من الأرشيف
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استهل منتخب لبنان مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم " قطر 2022"، بالخسارة أمام نظيره الكوري الشمالي (0-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس.

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وأحرز الكوري، جونغ ايل غوان، هدفي أصحاب الأرض، في الدقيقتين الـ (7 و56) على ملعب "كيم إل سونغ" في بيونغ يانغ.

وانطلقت المباراة من دون أي تغطية إعلامية، وفشلت مواقع نقل نتائج المباريات السريعة في الكشف عن نتيجتها مباشرة، ووضعت علامة "بانتظار التفاصيل" بجانب اسم المنتخبين، وذلك وفقا لتقارير إعلامية.

ويلعب منتخب لبنان، في المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، إلى جانب كل من كوريا الجنوبية، وتركمانستان، وسريلانكا، إضافة إلى كوريا الشمالية.

وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على صعود المنتخبات أصحاب المركز الأول في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، ليصبح عدد المتأهلين 12 منتخبا إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وفي المقابل، فإن المنتخبات الـ 24 الأخرى تنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا للمنافسة على المقاعد المتبقية في النهائيات، التي ستقام في الصين 2023.

المصدر: وكالات

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