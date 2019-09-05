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تصفيات مونديال "قطر 2022".. اليمن يتعادل مع سنغافورة

الرياضة

تصفيات مونديال
AFP
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خرج منتخب اليمن بتعادل إيجابي (1-1) من ملعب نظيره السنغافوري، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، في مستهل مشواره ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل هدفي اليمن كل من، عبد الواسع المطري ومحسن محمد، في الدقيقتين (34 و45) على التوالي.

بينما حملت ثنائية سنغافورة توقيع كل من اللاعبين، إحسان فندي، وفارس راميل، في الدقيقتين (27، و51) على الترتيب.

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وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة (D)، التي تضم إضافة إلى اليمن وسنغافورة كلا من، فلسطين، أوزبكستان، والسعودية.

المصدر: وكالات

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