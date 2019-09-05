خرج منتخب اليمن بتعادل إيجابي (1-1) من ملعب نظيره السنغافوري، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، في مستهل مشواره ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل هدفي اليمن كل من، عبد الواسع المطري ومحسن محمد، في الدقيقتين (34 و45) على التوالي.

فيديو .. اليمن يعدل النتيجة 1 - 1 امام سنغافورة ..التصفيات الآسيوية المشتركة لـ #كأس_العالم_2022 و #كأس_آسيا_2023pic.twitter.com/CrbqaI0EEQ — قنوات الكاس (@alkasschannel) 5 сентября 2019 г.

بينما حملت ثنائية سنغافورة توقيع كل من اللاعبين، إحسان فندي، وفارس راميل، في الدقيقتين (27، و51) على الترتيب.

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وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة (D)، التي تضم إضافة إلى اليمن وسنغافورة كلا من، فلسطين، أوزبكستان، والسعودية.

المصدر: وكالات