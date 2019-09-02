رسميا.. ماورو إيكاردي يرحل عن إنتر ميلان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وجاء الإعلان عن التعاقد مع اللاعب في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق سوق الإنتقالات الشتوية.

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المصدر: "twitter.com/psg_inside"