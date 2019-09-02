أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية 2019

أسدل الستار رسميا، اليوم الاثنين، على سوق الانتقالات الصيفية 2019، في معظم الدوريات الأوروبية التي شهدت إبرام الكثير من الصفقات، أبرزها انتقال البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد.

وحقق نادي ريال مدريد حلم مشجعيه بضم، إيدين هازارد، بعد انتظار طويل، ووقع معه على عقد لمدة خمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

وانتقل هازارد إلى فريق تشيلسي اللندني عام 2012 قادما من ليل الفرنسي، وأحرز معه لقبين في الدوري الممتاز (2013 و2015)، وكأس رابطة الأندية المحترفة (2015) والدوري الأوروبي مرتين أيضا (2013 و2019).

وأنفق ريال مدريد خلال المركاتو الصيفي 2019 أكثر من 300 مليون يورو، تعاقد بها الفريق الملكي مع 5 لاعبين، وهم إدين هازارد ورودريغو، ولوكا يوفيتش، وإيدير ميليتاو، وفيرلاند ميندي، إضافة إلى صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، انتقال بموجبها حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس إلى الفريق الفرنسي لمدة أربعة مواسم، وضم ألفونس أريولا، حارس مرمى الأمراء لمدة عام على سبيل الإعارة.

وفيما يلي أبرز الصفقات:

ريال مدريد:

- البلجيكي إيدين هازارد، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، قادما من فريق تشيلسي الإنجليزي.

- المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، من آينتراخت فرانكفورت الألماني حتى يونيو 2025، مقابل 60 مليون يورو.

- البرازيلي رودريغو جويس (18 عاما) من سانتوس البرازيلي، مقابل نحو 45 مليون يورو.

- المدافع الفرنسي فيرلان ميندي، من نادي أولمبيك ليون مقابل 48 مليون يورو.

- البرازيلي إدير ميليتاو، من بورتو البرتغالي، لمدة 6 أعوام، وتعتبر هذه أغلى صفقة مدافع في تاريخ ريال مدريد، وصلت قيمتها إلى 50 مليون يورو.

🚨Éder Militão será presentado mañana miércoles 10 de julio a las 13:00 h en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu

Militão pisará por primera vez el césped del Bernabéu con la camiseta del Real Madrid C. F. y atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa. pic.twitter.com/4y9Z36vgom — MISTER CHAMPIONS (@ChampionsMister) 9 июля 2019 г.

- حارس المرمى الفرنسي، ألفونس أريولا، من فريق باريس سان جيرمان، على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2020.

- الياباني تاكيفوسا كوبو، البالغ من العمر 18 عاما، قادما من نادي طوكيو الياباني، في صفقة قدرت قيمتها بمليوني يورو.

وانتقل اللاعب الشاب إلى صفوف نادي ريال مايوركا، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

صفقات فريق برشلونة:

- المهاجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، قادما من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع "الروخي بلانكوس"، والمقدر بـ 120 مليون يورو، حتى يونيو 2024.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 июля 2019 г.

- الهولندي، فرينكي دي يونغ (22 عاما)، من أياكس أمستردام،، لمدة 5 مواسم، أبرمت الصفقة في الشتاء والتحق اللاعب بصفوف "البلوغرانا" في الصيف.

- الظهير الأيسر الإسباني، جونيور فيربو (22 عاما)، قادما من صفوف ريال بيتيس، بموجب عقد يمتد لخمس سنوات حتى 2024، مقابل 18 مليون يورو كقيمة ثابتة، إضافة إلى 12 مليون يورو متغيرات حسب أداء وأرقام اللاعب، وفقا لشبكة "سكاي سبورت" العالمية.

أتلتيكو مدريد الإسباني:

- لاعب خط الوسط البرتغالي، جواو فيلكس، من بنفيكا مقابل 120 مليون يورو.

وشارك فيلكس لأول مرة مع الفريق الأول لبنفيكا الموسم الماضي وساهم في فوزه بلقب الدوري البرتغالي بتسجيله 15 هدفا وصنع 7 خلال مشاركته في 21 مباراة من البداية.

صفقات نادي يوفنتوس الإيطالي:

بدأ نادي يوفنتوس، قبل استقطاب أي لاعب، بتعيين الإيطالي ماوريسيو ساري (60 عاما) مدربا جديدا له خلفا لماكسيميليانو أليغري، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022، قادما من تشيلسي الإنجليزي، بعد أن قاده للتتويج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

- الهولندي، ماتيس دي ليخت (19 عاما)، مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا، لمدة خمسة أعوام، مقابل صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

- لاعب الوسط الفرنسي، أدريان رابيو (24 عاما)، في صفقة حرة، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب سيتقاضى 7 ملايين يورو سنويا، بالإضافة إلى مقدم عقد بقيمة 10 ملايين يورو لدى التوقيع.

- عودة الحارس الأسطوري، جيانلويجي بوفون (41 عاما)، مرة أخرى إلى يوفنتوس، في صفقة انتقال حر، بعد موسم واحد قضاه مع باريس سان جيرمان.

ولعب بوفون مع "بي سي جي" في الموسم الماضي 25 مباراة في مختلف المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات منها.

- المدافع البرازيلي، دانيلو، كجزء من صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، انتقل بموجبها النجم البرتغالي الصاعد، جواو كانسيلو، الظهير الأيمن ليوفنتوس إلى صفوف مانشستر سيتي، مقابل 65 مليون يورو. بينما قدرت قيمة البرازيلي بنحو 37 مليون يورو.

João Cancelo's first interview as a City player is on it's way! 🎤



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🔵 #mancitypic.twitter.com/v3cz0SHQqo — Manchester City (@ManCity) 8 августа 2019 г.

نادي بايرن ميونخ الألماني:

- الكرواتي إيفان بيريشيتش، قادما من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع بند يسمح بشراء عقده في الصيف المقبل.

- الدولي البرازيلي، فيليبي كوتينيو، قادما من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وبلغت تكلفة الإعارة 8.5 ملايين يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل.

وأشار "البارسا" في بيانه إلى إمكانية تفعيل بايرن ميونخ، بند خيار شراء كوتينيو بنهاية الموسم الجاري، مقابل 120 مليون يورو.

🎙 @Phil_Coutinho: "بالنسبة لي التغيير هو تحدٍ جديد في بلد جديدة بنادٍ هو أحد أفضل الأندية الأوروبية. أنا أتطلع لما هو قادم".

- صاحب الرقم 🔟#مرحبًا_كوتينيوpic.twitter.com/fOgJgqtE35 — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) 19 августа 2019 г.

فريق ميلان الإيطالي:

- الدولي الجزائر، إسماعيل بن ناصر، لمدة 5 سنوات، في صفقة بلغت نحو 15 مليون يورو.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن إسماعيل بن ناصر سيحصل على 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وحصل بن ناصر (21 عاما)، على جائزة أفضل لاعب في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي احتضنتها مصر خلال الفترة من (21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019)، وانتهت بتتويج منتخب بلاده بلقب البطولة على حساب نظيره السنغالي (1-0) على استاد القاهرة الدولي.

فريق ليفربول الإنجليزي:

- لاعب منتخب إنجلترا تحت 17 عاما، هارفي إيليوت، جناح فريق فولهام الهابط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيون شيب".

أصبح هارفي إيليوت أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما شارك مع فولهام في إحدى مباريات الدوري، في مايو الماضي، وهو يبلغ من العمر 16 عاما و30 يوما فقط.

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي:

- المدافع الدولي الإنجليزي، هاري ماغواير (26 عاما)، من ليستر سيتي، في صفقة قدرت قيمتها بـ 80 مليون جنيه إسترليني، ما جعل منه أغلى مدافع في العالم.

- المدافع المغمور، آرون وين بيساكا (21 عاما)، من فريق كريستال بالاس الإنجليزي، في صفقة ضخمة تقدر بنحو 55 مليون يورو، وفقا لموقع "Transfermarkt" المختص.

- الجناح الويلزي الدولي، دانيال جيمس 21 عاما، قادما من سوانسي سيتي، لمدة خمسة أعوام، مع خيار التجديد لعام إضافي، في صفقة قدرت التقارير الصحفية قيمتها بنحو 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار).

That big grin can only mean one thing: @Daniel_James_97 is a RED! 😁 pic.twitter.com/E3GHcOHZZv — Manchester United (@ManUtd) 12 июня 2019 г.

مانشستر سيتي الإنجليزي:

- لاعب خط الوسط، رودريغو هرنانديز (23 عاما)، المعروف بـ "رودري" قادما من أتلتيكو مدريد، بعد أن فعّل بند تحريره الذي يقدر بنحو 70 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية، حتى 30 يونيو 2023.

إنتر ميلان الإيطالي:

بدأ إنتر ميلان من رأس الهرم، فقد تعاقد مع المدرب أنطونيو كونتي مدربا جديدا له، خلفا للمدرب لوتشيانو سباليتي.

- الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، حتى صيف 2024، وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة قدرت بنحو 73 مليون يورو.

زينيت بطرسبورغ الروسي:

المهاجم البرازيلي، مالكوم، قادما من نادي برشلونة الإسباني، مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين متغيرات.

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المصدر: RT