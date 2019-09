أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية 2019

Don't forget, @Adriien_Rabiiot will hold his press conference tomorrow at 11:00 CEST! 👍



🔴 LIVE in 🇬🇧 on @JuventusTV & on https://t.co/8iZ5bhkzPZ.



🔴 LIVE in 🇫🇷 on https://t.co/RuB2Ytx8qK#LiveAheadpic.twitter.com/TyOXEv1QCQ