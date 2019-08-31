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أول "تغريدة" للمصري النني بعد رحيله عن أرسنال

الرياضة

أول
Globallookpress
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أعلن نادي بيشكتاش التركي لكرة القدم، اليوم السبت، رسميا ضم الدولي المصري محمد النني على سبيل الإعارة من فريق أرسنال الإنجليزي، مع وجود بند أحقية الشراء.

وقال النني في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى عملاق تركيا بيشكتاش، وأتطلع إلى تحقيق أهدافنا في الدوري التركي وفي أوروبا".

كما وجه اللاعب المصري رسالة إلى جماهير أرسنال قائلا: "إلى أعزائي في أرسنال وزملائي في الفريق، أتمنى كل التوفيق لهذا الموسم، وتأكدوا من أنني سأتابع تقدم الفريق من اسطنبول".

يذكر أن محمد النني (27 عاما) انضم إلى صفوف أرسنال في العام 2016 قادما من نادي بازل السويسري، وشارك مع "المدفعجية" في 89 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهما هدفين وصنع 8 آخرين.

المصدر: وكالات

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