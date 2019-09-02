مصدر موثوق يكشف وجهة إيكاردي في الرمق الأخير من الميركاتو

أفاد الصحفي الإيطالي، جيانلوكي دي مارزيو، بأن إنتر ميلان اتفق مع مهاجمه الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، على تمديد عقده حتى عام 2022.

وتحمل هذه الصفقة صبغة استراتيجية بالنسبة لـ "النراتزوري" لبيع اللاعب بأغلى سعر ممكن للراغبين في التعاقد معه.

ووفقا للمصدر، فإن ماورو إيكاردي، بعد إتمام إجراءات التعاقد مع إنتر ميلان، سيلتحق بصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمكن الفريق الباريسي من شراء عقد اللاعب بـ 70 مليون يورو.

وأصبح المهاجم الإيطالي خارج تشكيلة إنتر ميلان منذ تولي المدرب أنطونيو كونتي مهمة تدريب فريق "النيراتزوري"، وسحب الرقم 9 منه ومنح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، القادم من مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلى أن إيكاردي قرر رفع دعوى قضائية ضد إنتر ميلان، للمطالبة بعودته إلى الفريق الأول لـ "النيراتزوري"، ودفع مبلغ 1.5 مليون يورو تعويضا لإيقافه عن اللعب لفترة طويلة دون أي سبب واضح.

وانضم ماورو إيكاردي (26 عاما) إلى صفوف إنتر ميلان في عام 2013.، وشارك معه في 219 مباراة، أحرز خلالها 124 هدفا إضافة إلى 28 تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات