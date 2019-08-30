صرح الروسي، حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بأن قصته مع الإيرلندي، كونور ماكغريغور، لم تنته بعد، عقب فوزه عليه في النزال الذي جمعهما، في أكتوبر 2018.

وقال حبيب في تصريحات لشبكة "ESPN": "في شهر أكتوبر، لم تنته تلك القصة. لا يكفي مجرد التغلب على شخص ما. وأنا لا أتحدث فقط عن كونور، يجب أن نهزم فريقه بأكمله. وقبل القتال، فكرت في هذا الأمر بالذات، وقلت للشباب في فريقي إننا ذاهبون إلى الحرب وليس للنزال".

وأضاف: "إن ذلك لن ينتهي أبدا ، أبدا! إذا التقينا في مكان ما مع ماكغريغور، فسنتشاجر مائة بالمئة. ولا يهم إذا ذهب أحدنا إلى السجن لاحقا. أنا لا أخاف. هو وفريقه سيذهبون إلى المستشفى، ونحن إلى المخفر".

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وجاءت تصريحات حبيب بعد فترة وجيزة، من تأكيد والده ومدربه عبد المناب نور محمدوف بأنه لم يكن لدى نجله مانع من استقبال المقاتل الإيرلندي وفقا لتقاليد القوقاز، وكان سيقوم بواجب الضيافة والتوديع، وذلك وفقا لصحيفة "سوفيتسكي سبورت".

وكان نورمحمدوف الأب قد دعا، في أكتوبر 2018، كونور ماكغريغور لحضور بطولة العالم لرياضة "السامبو القتالية" في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان. وفي الشهر نفسه، دافع حبيب عن لقب بطل "UFC"، على حساب المقاتل الإيرلندي بالذات، وتم استبعادهما بشكل مؤقت بسبب شجار بعد نزالهما.

ومن المقرر أن يواجه حبيب نورمحمدوف متحديه الأمريكي داستن بوارييه، في 7 سبتمبر المقبل، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك خلال دورة "UFC 242".

المصدر: وكالات