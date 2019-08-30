شاهد.. بطل العالم للملاكمة الأوكراني لوماتشينكو يداعب الكرة على طريقته

ينتظر عشاق "الفن النبيل" بفارغ الصبر النزال المرتقب بين بطل العالم للملاكمة الأوكراني فاسيلي لوماتشينكو ومتحديه البريطاني لوك كامبل، مساء يوم السبت في عاصمة الضباب لندن.

ويواصل فاسيلي لوماتشينكو استعداداته للدفاع عن حزامي بطل العالم للوزن الخفيف، لرابطة الملاكمة العالمية (WBA)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، إضافة إلى حزام بطل العالم وفقا للمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، الذي يعتبر شاغرا.

ونشر إغيس كليماس مدير أعمال فاسيلي لوماتشينكو مقطع فيديو لجانب من تدريبات البطل الأوكراني، وهو يداعب الكرة على قبضتيه.

وحقق فاسيلي لوماتشينكو (31 عاما) 13 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة فقط.

بينما حقق البريطاني لوك كامبل (31 عاما) 20 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين حتى الآن.

المصدر: وكالات