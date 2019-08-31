بالفيديو.. مقاتل يسقط ثورا هائجا

نجح البطل المطلق السابق لمنظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) الأمريكي روك روكهولد، في إسقاط ثور خلال سباق "روديو".

وأمسك روكهولد الثور الهائج من رقبته وأسقطه على الأرض وكاد أن يثبته، إلا أن الثور أبى أن يستسلم، ونجح في الإفلات من المقاتل، الذي نشر مقطع فيديو "للمبارزة" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام".

وأجبر روك روكهولد (34 عاما) خصومه على الاستسلام 10 مرات في 21 نزالا خاضها خلال مسيرته الاحترافية، انتصر في 16 منها مقابل خمس هزائم.

المصدر: lenta.ru