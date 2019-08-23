"مورينيو إفريقيا" يقترب من تدريب الأهلي المصري

دخل البرتغالي باولو دوراتي، قائمة أبرز المرشحين لتولي مسؤولية تدريب الأهلي المصري لكرة القدم، خلفا للأوروغوياني مارتين لاسارتي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن دوراتى الملقب بـ"مورينيو إفريقيا" (جوزيه مورينيو هو أحد أشهر مدربي كرة القدم في الوقت الراهن)، يتفاوض حاليا مع إدارة الأهلي على راتبه السنوي.

وتوقعت المصادر نفسها، أن يصل دوراتي اليوم السبت إلى القاهرة، في حال اتفاقه مع إدارة الأهلي، على أن يجتمع مع محمود الخطيب، رئيس النادي لتوقيع العقود بشكل رسمي.

وخاض دوراتي مجموعة من التجارب التدريبية في إفريقيا، أبرزها مع منتخب بوركينا فاسو بين العامين 2008 و2012، حيث نجح في بناء منتخب جديد، واستطاع أن يحدث طفرة في الكرة البوركينية، فصعد ترتيب الفريق عالميا من المركز الـ109 إلى المركز الـ49.

وكان النادي الأهلي المصري، قرر الأحد الماضي، إقالة لاسارتي من منصبه، بعد خروج الفريق من الدور الـ16 لكأس مصر، إثر الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 0-1.

المصدر: وكالات