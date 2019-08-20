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كلوج الروماني يسقط على أرضه أمام سلافيا التشيكي

الرياضة

كلوج الروماني يسقط على أرضه أمام سلافيا التشيكي
Globallookpress
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خسر فريق كلوج الروماني، في عقر داره، أمام سلافيا براغ التشيكي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الحسم المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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ويدين الفريق التشيكي بالفضل في انتصاره للاعبه، لوكاس ماسوبوست، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للقاء.

وقطع فريق سلافيا براغ بذلك شوطا كبيرا نحو بلوغ دور المجموعات لـ "التشامبيونز ليغ"، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره. بينما صعب الفريق الروماني من مهمته، فلا بديل له عن الفوز وتسجيل أكثر من هدف، أو الفوز بركلات الترجيح. 

المصدر: وكالات

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