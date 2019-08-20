دوري الأبطال.. أياكس يعود إلى أمستردام بتعادل سلبي من قبرص (فيديو)
Globallookpress
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خرج فريق أياكس أمستردام الهولندي بتعادل سلبي من ملعب مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وسيحتاج الفريق الهولندي، بعد هذه النتيجة السلبية، إلى الفوز فقط في لقاء الإياب الذي سيجمع الفريقين، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب أياكس "يوهان كرويف أرينا"، في العاصمة أمستردام، لبلوغ دور مجموعات "التشامبيونز ليغ".
يذكر أن أياكس أمستردام تجاوز عقبة فريق باوك سالونيكا اليوناني، في الدور التمهيدي الثالث، بينما حجز أبويل نيقوسيا بطاقة العبور إلى الدور الحالي على حساب منافسه كارباج أغدام الأذربيجاني.
المصدر: وكالات
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