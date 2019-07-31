شاهد.. المغربي درار يغادر ملعب مباراة بايرن ميونخ بسبب الجماهير التركية

تعرض الدولي المغربي نبيل درار لاعب فناربخشة التركي، لصافرات استهجان من قبل جماهير فريقه في مباراة بايرن ميونخ الألماني، التي أقيمت أمس ضمن منافسات بطولة كأس "أودي" الودية.

وأطلقت جماهير النادي التركي، التي احتشدت في مدرجات ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، صافرات الاستهجان ضد درار خلال مجريات الشوط الثاني، حيث فقد اللاعب تركيزه تماما، ليخرج غاضبا من الملعب في حدود الدقيقة 72، قبل أن يتدخل مدربه إرسون يانال، وبعض زملائه لتهدئته ومطالبة الجماهير بتشجيع ومساندة المدافع المغربي، الذي عاد لمواصلة اللعب.

وأبدت الجماهير التركية غضبها من أداء درار، الذي دخل بديلا في الدقيقة 24، وارتكب خطأ فادحا في الدقيقة 31، بعد أن أهدى الكرة بطريقة غريبة لمهاجم البايرن توماس مولر داخل مربع العمليات، ليسجل الأخير الهدف الثالث لفريقه بكل سهولة.

Nabil Dirar, Fenerbahçeli taraftarların kendisine gösterdiği tepkiler nedeniyle sahaytopu dışarı attı ve sahayı terk etmek istedi.



Tüm Videolar için • @KramponSportpic.twitter.com/Hkg4wT3ReW — Krampon GOL (@golkrampon) July 30, 2019

وانتهى اللقاء بفوز ساحق للبايرن بستة أهداف مقابل هدف واحد، ليضرب موعدا في المباراة النهائية مع توتنهام، الذي تأهل على حساب ريال مدريد بفوزه عليه بهدف دون رد.

المصدر: وكالات