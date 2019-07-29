نتائج قرعة الدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

جرت اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، في العاصمة المصرية القاهرة، مراسم حفل سحب قرعة الدور التمهيدي للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

إثيوبيا × ليسوتو

الصومال × زيمبابوي

إريتريا × ناميبيا

بوروندي × تنزانيا

جيبوتي × إسواتيني

بوتسوانا × مالاوي

غامبيا × أنغولا

ليبيريا × سيراليون

موريشيوس × موزمبيق

ساو تومي × غينيا بيساو

جنوب السودان × غينيا الاستوائية

جزر القمر × توغو

تشاد × السودان

سيشيل × روندا

🚨 The draw results.. FIFA World Qatar Cup 2022 .. Preliminary round pic.twitter.com/cjTNWCf3T8 — CAF (@CAF_Online) July 29, 2019

وتلعب مباريات الدور التمهيدي في الفترة ما بين 2 و10 سبتمبر المقبل.

ويتأهل 14 منتخبا من هذا الدور إلى دور المجموعات رفقة 26 منتخبا تم إعفاؤهم من المشاركة في الدور التمهيدي، ليشكلوا 10 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

أصحاب الصدارة في المجموعات الـ10، سيتم تقسيمهم إلى نصفين طبقا لتصنيف "الفيفا"، وإجراء قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين (ذهاب وإياب) لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022.

المصدر: "CAF" + وكالات