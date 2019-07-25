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استقبال حافل لأيقونة روما في الأرجنتين قبيل انضمامه لبوكا جونيورز (فيديو)

الرياضة

استقبال حافل لأيقونة روما في الأرجنتين قبيل انضمامه لبوكا جونيورز (فيديو)
@goal/Twitter.com
استقبال حافل لأيقونة روما في الأرجنتين قبيل انضمامه لبوكا جونيورز (فيديو)
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حظي الإيطالي دانييلي دي روسي، باستقبال الأبطال من قبل جماهير نادي بوكا جونيورز، وذلك خلال وصوله إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، تمهيدا لانضمامه لـ"البوكا".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، للمئات من مشجعي "البوكا" في مطار ببوينس آيرس، وهم يهتفون ويرددون أهازيج، احتفاء وفرحا بوصول قائد نادي روما.

وذكرت تقارير إعلامية عدة، أن اللاعب البالغ 35 عاما، سيوقع على عقد يمتد إلى 8 أشهر رفقة بوكا جونيورز، مقابل 500 ألف يورو.

وكان دي روسي، قرر الرحيل عن روما الإيطالي مع نهاية الموسم المنصرم، بعدما رفض مجلس إدارة النادي منحه عقدا جديدا.

وتلقى بعدها بطل العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006، عدة عروض من أندية إيطالية منها فيورنتينا، وميلان، لكن على ما يبدو فقد فضل دي روسي خوض تحد جديد خارج إيطاليا، وبالتحديد في الأرجنتين مع بوكا جونيورز.

المصدر: "تويتر" + وكالات

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