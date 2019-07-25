استقبال حافل لأيقونة روما في الأرجنتين قبيل انضمامه لبوكا جونيورز (فيديو)

حظي الإيطالي دانييلي دي روسي، باستقبال الأبطال من قبل جماهير نادي بوكا جونيورز، وذلك خلال وصوله إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، تمهيدا لانضمامه لـ"البوكا".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، للمئات من مشجعي "البوكا" في مطار ببوينس آيرس، وهم يهتفون ويرددون أهازيج، احتفاء وفرحا بوصول قائد نادي روما.

No panic, no panic, it’s just Daniele De Rossi arriving in Buenos Aires welcomed by hundreds of Boca Juniors fans.



Ok, panic. pic.twitter.com/eio4OVd8uq — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 25, 2019

وذكرت تقارير إعلامية عدة، أن اللاعب البالغ 35 عاما، سيوقع على عقد يمتد إلى 8 أشهر رفقة بوكا جونيورز، مقابل 500 ألف يورو.

Daniele De Rossi's move to Boca Juniors looks like it's going to go down well with the locals... 👀 pic.twitter.com/ahzPIgtubV — Goal (@goal) July 25, 2019

وكان دي روسي، قرر الرحيل عن روما الإيطالي مع نهاية الموسم المنصرم، بعدما رفض مجلس إدارة النادي منحه عقدا جديدا.

وتلقى بعدها بطل العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006، عدة عروض من أندية إيطالية منها فيورنتينا، وميلان، لكن على ما يبدو فقد فضل دي روسي خوض تحد جديد خارج إيطاليا، وبالتحديد في الأرجنتين مع بوكا جونيورز.

المصدر: "تويتر" + وكالات