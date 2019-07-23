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شاهد.. تمريرة غريبة تتخطى نصف الملعب وتدخل الشباك بالخطأ

الرياضة

شاهد.. تمريرة غريبة تتخطى نصف الملعب وتدخل الشباك بالخطأ
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شهدت مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم بين فريقي أتليتيكو مينيرو وفورتاليزا، الأحد، لقطة غريبة توجت بهدف المباراة الأول لأصحاب الأرض.

وبعد استحواذ لاعب خط الوسط باولو روبيرتو على الكرة قام بتمريرها بقوة لحارس مرمى فريقه فورتاليزا، لكن الكرة شقت طريقها مباشرة إلى الشباك متجاوزة حارس المرمى الذي كان في غفلة ولم يتمكن من اللحاق بها لإنقاذ مرماه من هدف التقدم لأصحاب الضيافة أتليتيكو مينيرو. 

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وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري البرازيلي، ويحتل أتلتيكو مينيرو المركز الرابع على لائحة الترتيب، فيما يقبع فورتاليزا في المركز 14.

المصدر: eurosport.ru

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