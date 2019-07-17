بالفيديو.. هدف مقصي عابر للقارات على طريقة الكابتن ماجد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهدف خيالي سجله غابرييل غوري البالغ 31 عاما خلال مباراة فريقه "فياريدجو" أمام "كاتانيا" في كأس إيطاليا لكرة القدم الشاطئية.
Still haven’t seen the sick goal by Gabriele Gori everybody is talking about??? 😱😱😱 This is absolute madness!!!— BeachSoccerWorldwide (@BeachSoccer_WW) July 14, 2019
Video by @LegaDilettantipic.twitter.com/sEmGgQ9PWX
وسجل غوري هدفه العالمي بطريقه مقصية ومن مسافة 25 مترا ليحول هجمة المنافس لهدف في شباكه بثانية واحدة، ويساهم في فوز فريقه بنتيجة 7-5.
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