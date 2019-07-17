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بالفيديو.. هدف مقصي عابر للقارات على طريقة الكابتن ماجد

الرياضة

بالفيديو.. هدف مقصي عابر للقارات على طريقة الكابتن ماجد
youtube
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهدف خيالي سجله غابرييل غوري البالغ 31 عاما خلال مباراة فريقه "فياريدجو" أمام "كاتانيا" في كأس إيطاليا لكرة القدم الشاطئية.

وسجل غوري هدفه العالمي بطريقه مقصية ومن مسافة 25 مترا ليحول هجمة المنافس لهدف في شباكه بثانية واحدة، ويساهم في فوز فريقه بنتيجة 7-5.

المصدر: BeachSoccer_WW/twitter

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