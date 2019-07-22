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نجم المنتخب الجزائري يوصد الأبواب أمام الأهلي المصري

الرياضة

نجم المنتخب الجزائري يوصد الأبواب أمام الأهلي المصري
Globallookpress
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أكدت تقارير إعلامية جزائرية رفض يوسف بلايلي نجم منتخب "محاربي الصحراء"، العروض الإفريقية التي لاحت بعد تألقه مع منتخب بلاده في البطولة القارية التي جرت مؤخرا في مصر.

ووفقا لصحيفة "البلاد" الجزائرية، فإن بلايلي، صدّ بشكل رسمي الأبواب أمام نادي الأهلي الطامح إلى ضمه، حيث أكدت الصحيفة أن لاعب الترجي الرياضي التونسي، أخبر وكيل أعماله بعدم التفاوض مع أندية القارة السمراء.

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ليفتح لاعب الوسط الأبواب على مصراعيها لفريقي الدوري القطري، الدحيل والسد، اللذين أبديا رغبة في ضم اللاعب لصفوفهما، ولأندية الدوري الفرنسي في حال وصول عرض مناسب.

وساهم بلايلي البالغ 27 عاما في تتويج منتخب بلاده، باللقب القاري على حساب منتخب السنغال 1-0، بعد غياب دام 29 عاما.

المصدر: صحيفة "البلاد"

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