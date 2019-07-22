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نجم منتخب الجزائر يصل قطر للانضمام للريان (فيديو)

الرياضة

نجم منتخب الجزائر يصل قطر للانضمام للريان (فيديو)
Globallookpress
نجم منتخب الجزائر يصل قطر للانضمام للريان
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وصل أمس الأحد النجم الجزائري ياسين إبراهيمي، المتوج مؤخرا ببطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده، إلى العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا لانضمامه لنادي الريان.

وكان في استقبال إبراهيمي في مطار الدوحة، رئيس نادي الريان القطري.

وفي حال انضمامه بشكل رسمي إلى الريان، سيصبح  صاحب الـ29 عاما، ثالث لاعب أجنبي يلتحق بالريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح إبراهيمي لاعبا حرا مع نهاية الموسم المنصرم، بعدما انتهى عقده مع فريقه السابق بورتو البرتغالي.

وخاض الدولي الجزائري، تجربة ناجحة امتدت لثلاثة أعوام مع بورتو، الذي انضم إليه صيف عام 2014 قادما من غرناطة الإسباني مقابل 6.5 مليون يورو.

المصدر: وكالات

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