أبو تريكة: منتخب الجزائر حول القاهرة إلى عاصمة جزائرية

هنأ محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورت" المنتخب الجزائري بلقبه الثاني لكأس الأمم الإفريقية.

وقال أبو تريكة: "من الأشياء القليلة التي اتفق عليها العرب هو المنتخب الجزائري في هذه البطولة".

وأضاف: "منتخب الخضر أعاد كتابة التاريخ بعد اللقب الذي حققه على أرضه في عام 1990 واليوم يكرر هذا الإنجاز ولكن على أرض مصر التي تحولت بالمناسبة إلى أرض جزائرية".

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وتابع صانع ألعاب الأهلي السابق: "جمال بلماضي صاحب الإنجاز وهو من قاد هذا الفريق وصنعه ووضعه على منصة التتويج".

وختم بقوله: "أبارك للجميع... المنتخب الجزائري قدم بطولة ممتازة ويستحق التتويج بإجمالي ما قدمه".

وتوج منتخب "محاربي الصحراء" ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 عقب الفوز على السنغال 1-0 بهدف سجله بغداد بونجاح في المباراة التي احتضنها إستاد القاهرة.

المصدر: "يوتيوب"