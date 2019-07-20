بعد الهدف "الطلقة".. بونجاح يسجل اسمه في القائمة التاريخية لكأس الأمم الإفريقية

سجل الجزائري بغداد بونجاح اسمه في تاريخ كأس أمم إفريقيا بهدفه في مرمى السنغال بالدقيقة الثانية في نهائي البطولة في إستاد القاهرة أمس الجمعة.

وفاجأ بونجاح مهاجم منتخب "محاربي الصحراء" الجميع عندما توجه مباشرة نحو منطقة جزاء منتخب السنغال وأطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لترتطم كرته بقدم مدافع السنغال، وتدخل شباك الحارس ألفريد غوميز، الذي لم يستطع فعل شيء، واكتفى بمشاهدتها تدخل عرينه في الدقيقة الأولى و19 ثانية فقط.

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وأصبح بونجاح مهاجم السد القطري صاحب أسرع هدف في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، متفوقا على ميكايل بوتي مهاجم منتخب بنين، الذي أحرز هدف التقدم في شباك غانا في الدقيقة الأولى و45 ثانية.

ودون بونجاح اسمه في تاريخ البطولة الإفريقية، إذ بات ضمن قائمة أسرع ثلاثة لاعبين تسجيلا في النهائي، بانضمامه للأسطورة المصرية محمد العطار الشهير بـ"الديبة"، الذي أحرز هدفا في المباراة النهاية عام 1957 أمام إثيوبيا والتي انتهت بفوز مصر 4-0، والنجم النيجيري السابق باتريك أوديغبامي عندما سجل عام 1980 في المباراة التي انتهت بفوز نيجيريا بثلاثية نظيفة.

يذكر أن المنتخب الجزائري حقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له التتويج باللقب القاري عام 1990.

المصدر: وكالات